Raad van State kritisch op complexe spreidingswet asielzoekers

Het wetsvoorstel voor de spreiding van asielzoekers is „onnodige complex” en roept „indringende vragen op over de uitvoerbaarheid”. Dat staat in een spoedadvies van de Raad van State. Het zou beter zijn om nog eens naar de wet te kijken en met een eenvoudiger stelsel te komen, zo is daarin te lezen. Het is een nieuwe tegenvaller voor het kabinet dat onder grote druk tot dit politiek gevoelige voorstel kwam, en bovendien haast heeft om de asielopvang beter te regelen.