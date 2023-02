Samsung heeft woensdag drie nieuwe telefoons in zijn Galaxy-reeks geïntroduceerd. De S23 Ultra is daarbij het topmodel en die heeft een 200 megapixel sensor voor foto’s. Dat is veel meer dan de vorige versie en daarmee moeten met de smartphone gemaakte foto’s nog beter van kwaliteit worden. Het topmodel krijgt ook een nieuwe, snellere chip en Samsung belooft een langere batterijduur.