Kabinet spreekt op Catshuis met bedrijven over vestigingsklimaat

Kabinetsleden komen donderdag bijeen op het Catshuis om te praten met bedrijven over het vestigingsklimaat in Nederland. Naast premier Mark Rutte zijn onder anderen ministers Micky Adriaansens (Economische Zaken) en Sigrid Kaag (Financiën) aanwezig. Zij spreken met vertegenwoordigers van grote bekende Nederlandse bedrijven en familiebedrijven, maar ook (voormalige) start-ups. Voorvrouw Ingrid Thijssen van werkgeversorganisatie VNO-NCW is ook uitgenodigd.