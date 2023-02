Het Openbaar Ministerie kijkt of strafrechtelijk onderzoek nodig is naar het handelen van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) op de Waddenzee, bevestigt een OM-woordvoerder na berichtgeving van de Leeuwarder Courant. Het OM vervolgt de NAM al voor een aantal milieudelicten bij gaswinning op de Noordzee. Volgens de Waddenvereniging zijn er aanwijzingen dat de aardoliemaatschappij ook op de Waddenzee de fout in ging.