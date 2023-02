Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia hebben dinsdag op Aruba een wandeling gemaakt door Parke Arikok, een nationaal park dat de thuisbasis is voor veel flora en fauna. De sfeer onder de Oranjes was gezellig - er werden flink wat grapjes gemaakt - en ze waren heel geïnteresseerd in de uitleg over de natuur in het nationaal park.