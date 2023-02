De bedrijvigheid in de Nederlandse industrie is in januari minder sterk gekrompen dan in voorgaande maanden. Volgens cijfers van de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi) gaat het om de kleinste krimp in vijf maanden. De industrie werd onder meer geholpen door een toename van de productie. Die nam voor het eerst in zes maanden weer licht toe.