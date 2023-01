Tekort tbs-plekken blijft stijgen, hoge druk op forensische zorg

Het aantal mensen dat na een misdrijf tbs krijgt opgelegd, blijft stijgen. De zogeheten forensische zorg staat daardoor onder hoge druk waardoor het risico op incidenten kan toenemen, schrijft minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) in een brief aan de Tweede Kamer. Hij verwacht dat de tekorten aan tbs-plekken de komende jaren zullen aanhouden. „De behoefte groeit harder dan dat we extra aanbod kunnen realiseren”, schrijft hij.