Ziekenhuizen bieden 13 procent meer loon, bonden pikken dat niet

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) blijft bij 13 procent meer loon voor de circa 200.000 medewerkers van de algemene ziekenhuizen. Volgens een woordvoerder komen de leden van deze vereniging woensdag nog wel bij elkaar om te praten over de problemen met de bonden over de cao. „Die willen 15 procent meer en dat kunnen we niet betalen, 13 procent nog wel.” De bonden gaan de ziekenhuizen nu een ultimatum stellen, aldus FNV Zorg & Welzijn, die met acties dreigt.