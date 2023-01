Activisten van Greenpeace hebben volgens de milieuorganisatie uit protest een schip beklommen dat een boorplatform van Shell vervoert. Het transportschip White Marlin is van de Nederlandse maritiem dienstverlener Boskalis. Volgens Greenpeace is het vier activisten gelukt om er op de Atlantische Oceaan, in de buurt van de Canarische Eilanden, met touwen op te klimmen.