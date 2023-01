Reizigers met de trein kunnen vanaf dinsdag inchecken met hun bankpas of creditcard. Die mogelijkheid, met de naam OV Pay, wordt door de Nederlandse Spoorwegen aangezet in heel het land. Dat gebeurt na eerdere tests. Ook QBuzz gaat de bankpasjes aanzetten voor zijn treinen in de regio Dordrecht. Arriva doet dat voor de Limburgse treinen.