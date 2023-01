Met een stille tocht en een bijeenkomst waar na twee jaar coronamaatregelen weer publiek bij kon zijn, is zondag bij het Spiegelmonument ‘Nooit Meer Auschwitz’ in Amsterdam de Holocaust herdacht. Deze week is het 78 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz, het internationale symbool van de Holocaust, werd bevrijd.