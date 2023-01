Een deel van de honderden actievoerders van Extinction Rebellion (XR) die zaterdag zijn gearresteerd op de Utrechtsebaan (A12) in Den Haag is weer vrij. Volgens de politie beslist het Openbaar Ministerie op een later moment of ze straf krijgen, en zo ja welke. Een woordvoerder zegt nog altijd niet exact te weten hoeveel activisten er zijn aangehouden, maar spreekt van „enkele honderden”.