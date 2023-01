De PvdA en GroenLinks lijken de uithaal van VVD-leider Mark Rutte te omarmen. Rutte trapte de verkiezingscampagne af door in De Telegraaf zijn zorgen te uiten over het vooruitzicht dat de „linkse wolk” de grootste wordt in de Eerste Kamer. „De paniek van de premier is terecht”, reageert GroenLinks-leider Jesse Klaver.