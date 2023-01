De Indiase miljardair Gautam Adani is in korte tijd flink gekelderd op de lijst met rijkste personen ter wereld. Het belangrijkste bedrijf van de 60-jarige magnaat werd een vijfde minder waard na een kritisch Amerikaans rapport over schulden en het gebruik van belastingparadijzen door Adani’s ondernemingen. Adani zakte van de derde naar de zevende plek op de ranglijst van zakentijdschrift Forbes.