Energieminister Rob Jetten heeft er vertrouwen in dat hij de oppositie in de Eerste Kamer wél kan overtuigen van zijn plan om een aantrekkelijke stimuleringsregeling voor de aanschaf van zonnepanelen af te bouwen. „In het debat met 75 senatoren ga ik mijn uiterste best doen om daar een meerderheid te krijgen”, aldus de bewindsman.