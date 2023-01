Oekraïners gebaat bij Haagse ‘slimme’ tuberculosepillendoos

Tuberculosepatiënten moeten trouw en langdurig medicijnen innemen om te genezen. Dat is vaak niet zo gemakkelijk als het lijkt: je kunt er flink beroerd van worden en het zijn verschillende hoeveelheden pillen, die je op een bepaalde wijze tot je moet nemen. Vandaar dat het beter met steun van een zorgmedewerker kan gebeuren. Omdat dat tijd en geld kost en zelfs niet altijd kan, bijvoorbeeld in ontwikkelingslanden en oorlogsgebieden, verspreidt het KNCV Tuberculosefonds in Den Haag bij wijze van proef ‘slimme pillendozen’ in vijf landen, waaronder Oekraïne.