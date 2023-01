Tellers speuren in de tuin naar mussen en andere vogels

Vele tienduizenden tellers speuren vrijdag, zaterdag of zondag hun tuin of balkon weer af naar tuinvogels tijdens de Nationale Tuinvogeltelling. De mus voert al jaren de lijst aan als meest getelde vogel in de wintertuin, gevolgd door het koolmeesje. De Tuinvogeltelling bestaat 20 jaar en is ondertussen zo bekend dat het fenomeen recent is opgenomen in het Netwerk Immaterieel Erfgoed Nederland, zegt Vogelbescherming Nederland, organisator van de telling.