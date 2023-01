Partijen in de Tweede Kamer lijken nog steeds te worstelen met de nieuwe wet tegen witwassen en terrorismefinanciering. Die wet maakt het mogelijk voor banken om gezamenlijk transacties in de gaten te houden. Meer dan tien deskundigen en betrokkenen praatten de Kamer donderdag bij over het veelbesproken wetsvoorstel, maar zij konden de twijfel bij de partijen niet wegnemen.