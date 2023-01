Bijna alle medewerkers van zonneautomaker Lightyear verliezen hun baan door het faillissement van dochterbedrijf Atlas Technologies. Dat bedrijfsonderdeel bood werk aan ongeveer 620 van de 650 medewerkers. De rechter in Den Bosch heeft een curator aangesteld en die zal komende tijd gaan kijken of er bijvoorbeeld nog een doorstart in zit.