De aan de beurs in Amsterdam genoteerde techinvesteerder Prosus en moederbedrijf Naspers willen wereldwijd 30 procent van hun kantoorpersoneel ontslaan. De ontslagen zouden onder andere vallen in Hong Kong, Zuid-Afrika en in Amsterdam, heeft topman Bob van Dijk gezegd in gesprek met persbureau Bloomberg. Om hoeveel mensen het precies gaat, wil hij niet zeggen.