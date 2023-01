Vrijwel alle containerwooncomplexen in Amsterdam vertonen gebreken. Dat staat in een onderzoek naar de brandveiligheid van de 24 complexen dat is uitgevoerd naar aanleiding van de grote brand in Startblok Riekerhaven op 13 november. Hoewel het gaat om „een flinke lijst van gebreken” is er volgens de verantwoordelijk wethouders geen reden om „acuut in te grijpen”.