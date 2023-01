Er zijn enkele geïnteresseerden in de failliete papierfabriek Crown Van Gelder. Dat meldt curator Alfons Dunselman van het bedrijf uit Velsen-Noord. Het gaat om partijen uit binnen- en buitenland. Maar direct uitsluitsel is nog niet te verwachten, want Dunselman en zijn collega Rocco Mulder zijn nog aan het inventariseren hoe Crown Van Gelder er voorstaat.