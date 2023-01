Zo’n 11 procent van de vrouwen is na haar zwangerschap ongelukkig, zenuwachtig of somber, of heeft op een andere manier last van mentale klachten. Dat komt naar voren in de nieuwe landelijke monitor over zwangerschappen van het Trimbos-instituut. De monitor is ingevuld door 992 vrouwen met kinderen jonger dan 2 jaar.