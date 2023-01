Bijna een kwart (23 procent) van de Nederlanders geboren vanaf 1980 denkt dat de Holocaust „een mythe” is of dat het aantal Joden dat werd gedood zwaar overdreven is. Dat is meer dan in andere landen. Van de generaties die sinds 1980 zijn geboren weet een derde tot meer dan de helft opvallend weinig van de Jodenvervolging en genocide in de Tweede Wereldoorlog.