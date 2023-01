VVMC: personeel regionale treinen gaat binnenkort weer staken

Medewerkers van regionale treinen gaan binnenkort opnieuw staken voor betere arbeidsvoorwaarden in de kleinere cao voor het streekvervoer. Dat meldt vakbond VVMC. De bond voerde de afgelopen tijd gesprekken met de werkgevers, maar het loonbod dat daaruit volgde was niet „noemenswaardig” en „nog steeds te laag”, laat een woordvoerster van VVMC weten. Wanneer de nieuwe stakingen gaan plaatsvinden is nog niet bekend, maar volgens de bond zal dat in meerdere regio’s tegelijkertijd zijn.