Als mensen hun schulden echt niet meer kunnen terugbetalen, hoeven ze in het vervolg in plaats van drie jaar nog maar anderhalf jaar de schuldsanering in. De Kamer heeft ingestemd met een voorstel op initiatief van de Partij van de Arbeid. De wet wordt op meer punten aangepast in de hoop dat mensen beter geholpen zijn met de hulpverleningstrajecten.