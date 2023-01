Het gerechtshof Amsterdam heeft dinsdag in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol slechts een beperkt aantal getuigen kunnen horen in het proces in hoger beroep tegen de twee mannen die worden verdacht van de moord op advocaat Derk Wiersum. Van de zes getuigen heeft slechts de helft een verklaring afgelegd, van wie één achter gesloten deuren vanwege privacybelangen.