De waarde van de Zwitserse horloge-export heeft in 2022 een recordhoogte bereikt. Volgens de FH, het samenwerkingsverband van Zwitserse horlogemakers, werd er in 2022 voor 24,7 miljard euro geëxporteerd. Dit was 11,4 procent meer in vergelijking met 2021 en 46,1 procent meer ten opzichte van 2020.