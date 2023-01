In de aula van de Theologische Universiteit Apeldoorn verdedigde Jan Kees Kooijman maandagmiddag zijn proefschrift ”Eén kudde, één Herder”. De missioloog van Zending Gereformeerde Gemeenten deed onderzoek naar de uitleg van Johannes 10:16 in de Vroege Kerk. Kooijman kreeg zijn doctorsbul overhandigd door prof. dr. M.A. van Willigen. Paranimfen waren Dirk-Jan Nijsink (l.) en Just van Toor (r.). beeld RD, Anton Dommerholt