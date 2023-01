Het gerechtshof Amsterdam begint dinsdag in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol aan het proces in hoger beroep tegen de twee mannen die advocaat Derk Wiersum zouden hebben vermoord. De rechtbank veroordeelde het tweetal in 2021 tot dertig jaar cel, na een eis van het Openbaar Ministerie tot levenslang. Wiersum (44) was een van de advocaten van de kroongetuige in het nog steeds lopende liquidatieproces rond Ridouan Taghi.