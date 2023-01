Rechtbank vonnist in strafzaak tegen advocatenneef Taghi

De rechtbank in Amsterdam doet maandag uitspraak in de strafzaak tegen de 39-jarige Youssef T., voormalig advocaat en neef van verondersteld crimineel kopstuk Ridouan Taghi. Het Openbaar Ministerie verdenkt T. ervan dat hij de „onmisbare schakel” is geweest tussen de gedetineerde Taghi en de buitenwereld. Hij zou volop betrokken zijn geweest bij de misdaadorganisatie van Taghi en gewelddadige ontsnappingsplannen met hem hebben besproken. In december eiste het OM zeven jaar cel tegen T.