„Geopende Bijbel redt kerk in Irak”​

Een drenkeling redden? Dat begint met hem in leven te houden. Je kunt immers iemand uit zijn benarde toestand willen halen, maar als hij tussentijds overlijdt, valt er niemand meer te redden. Is er enkel nog een lichaam te bergen. U zult denken: waar gáát het over? Wel, ik moest aan dit beeld denken toen ds. Samer Karam uitlegde waarmee hij als zendeling bezig is in Irak. En hoe hij dat doet: door in kerken de Bijbel weer centraal te stellen, het Woord te verkondigen.