De Amsterdamse AEX-index toonde vrijdag wat herstel van de flinke min die een dag eerder was te zien. Ook de hoofdgraadmeters op de aandelenbeurzen elders in Europa veerden wat op. Wel bleven de koerswinsten beperkt door aanhoudende zorgen bij beleggers over een economische recessie door de renteverhogingen van centrale banken tegen de hoge inflatie.