Niet iedereen mag straks meer een kijkje nemen in het zogenoemde ubo-register, waarin is vastgelegd wie de uiteindelijk belanghebbende (ultimate beneficial owner) is achter een bedrijf. Behalve instanties die zich direct bezighouden met de aanpak van witwassen krijgen alleen personen en organisaties die een „legitiem belang” kunnen aantonen toegang tot de gegevens.