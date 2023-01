Duitse minister: nog geen besluit Duitse tanks voor Oekraïne

De net aangetreden Duitse minister van Defensie Boris Pistorius heeft volgens Duitse media op een bewapeningsconferentie voor Oekraïne gezegd dat er nog geen besluit is over de levering van Duitse Leopard-2 tanks aan Oekraïne. Tientallen westerse defensieministers zijn bij elkaar gekomen in een Amerikaanse basis in het Duitse Ramstein. Volgens Pistorius is er onenigheid en moeten hij en zijn collega’s de voor- en nadelen van de levering van de krachtige aanvalswapens heel goed afwegen. Hij wil hier eerst een consensus over. Het is niet duidelijk wanneer nu de knoop wordt doorgehakt. Pistorius zei niet te weten wanneer er een besluit komt en hoe dat uitvalt.