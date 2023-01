De impact van de staking door vrachtwagenchauffeurs van PostNL is volgens een woordvoerder „heel beperkt”. Volgens hem is het niet de verwachting dat de bezorging van pakketten en post vertraging zal oplopen. Vakbond FNV, die de staking op donderdag en vrijdag organiseert, ging daar eerder wel van uit. Vorige week legden verschillende vrachtwagenchauffeurs ook het werk neer, ook toen was de impact volgens PostNL gering.