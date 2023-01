Arriva laat als gevolg van de staking in het openbaar vervoer vrijdag geen regionale treinen rijden. „Arriva heeft geprobeerd om een passende dienstregeling te maken met de medewerkers die zich niet als staker hebben gemeld. Helaas is dit in geen van de regio’s, waar Arriva haar treinen rijdt, gelukt”, meldt het vervoersbedrijf.