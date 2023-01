Cryptobedrijf Genesis is begonnen aan een faillissementsprocedure na aanhoudende betalingsproblemen in de nasleep van het omvallen van FTX. Het bedrijf probeert met de verkoop van bezittingen geld op te halen, staat in rechtbankdocumenten. De financiële problemen raken ook het Nederlandse platform voor cryptomunten Bitvavo, want dat bedrijf heeft nog miljoenen uitstaan bij Genesis’ moederbedrijf Digital Currency Group.