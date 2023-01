In de regio Utrecht rijden donderdagavond na 21.30 uur geen bussen meer van U-OV. Door de staking in het streekvervoer is sprake van onderbezetting op een aantal „cruciale plekken” in de organisatie, staat te lezen op de website van het vervoersbedrijf. Na 20.00 uur gaan er steeds minder bussen rijden, waardoor reizigers het advies krijgen voor de zekerheid vanaf dat tijdstip geen reis meer te plannen.