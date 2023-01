NK veldrijden veroorzaakt schade aan dijk in Zaltbommel

Het NK veldrijden heeft schade veroorzaakt aan een stuk dijk in Zaltbommel. Waterschap Rivierenland heeft het dijkgedeelte afgedekt met matten en daar zandzakken op geplaatst. Het is volgens het waterschap vooral een voorzorgsmaatregel, omdat de waterstand van de Waal in de komende dagen zal stijgen door een hoogwatergolfje uit Duitsland. Mogelijk bereikt het rivierwater het kapotgereden stuk dijk, aldus het schap. Als het rivierwater weer is gezakt herstelt het schap de schade.