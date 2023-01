De gemeente Utrecht trekt per direct 3 miljoen euro uit voor maatschappelijke organisaties die acuut in geldproblemen komen vanwege hoge energiekosten. TivoliVredenburg is de eerste instelling die deze noodsteun ontvangt. Ook stelt de gemeente vanaf volgende maand 4,5 miljoen euro beschikbaar om de sterk gestegen energiekosten incidenteel te verlichten.