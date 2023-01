In de zorg moet het de norm worden dat werkgevers aangifte doen voor hun werknemers, als die tijdens hun werk slachtoffer zijn geworden van agressie of geweld. Die toezegging heeft minister Conny Helder (Langdurige Zorg) aan de Tweede Kamer gedaan in het debat over toename van agressie en geweld tegen ziekenhuispersoneel. Voor de zomer wil Helder hierover afspraken hebben gemaakt met de werkgevers in het hele land.