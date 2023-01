Tweede Kamer wil meer actie tegen agressie zorgpersoneel

Agressie en geweld tegen zorgpersoneel is onacceptabel, vinden zowel coalitie als oppositie in de Tweede Kamer. Daar moet meer tegen worden gedaan. Over de manier waarop lopen de meningen echter uiteen. Veel fracties vinden dat werkgevers namens hun bedreigde werknemers aangifte moeten doen, zoals D66, VVD, PvdA en GroenLinks. Het CDA wil lik-op-stuk beleid, waarbij daders die op camera staan meteen een boete krijgen of een agressietraining moeten volgen.