Luchtvaartmaatschappij KLM is positief gestemd over de verwachtingen van Schiphol dat er geen beperkingen meer nodig zijn in de meivakantie. Ook Transavia laat weten blij te zijn „met de inspanningen door Schiphol en andere partijen in de sector”. Touroperator TUI benadrukt dat dit is zoals het zou moeten zijn en vindt dat Schiphol de zaken goed heeft opgepakt na de chaos van vorig jaar.