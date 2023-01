ASMI, Just Eat en Lufthansa winnen flink aan beurswaarde

Chiptoeleverancier ASMI en maaltijdbezorger Just Eat Takeaway waren woensdag grote winnaars op de beurs in Amsterdam vanwege goed ontvangen resultaten. Buiten Nederland trok Lufthansa de aandacht. Het Duitse luchtvaartconcern kondigde aan een minderheidsbelang te willen nemen in ITA Airways, de rechtsopvolger van het failliete Alitalia. Die stap moet Lufthansa’s positie op de Europese markt verstevigen en werd door beleggers dan ook verwelkomd.