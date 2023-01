Onderwijsinstellingen verwachten weinig problemen vervoersstaking

Meerdere universiteiten, hogescholen en mbo’s verwachten niet dat de landelijke staking in het streekvervoer donderdag en vrijdag tot problemen zal leiden. Ze gaan er vanuit dat verreweg de meeste studenten naar de colleges of lessen kunnen komen en daarom gaan die op een uitzondering na gewoon door, blijkt uit een rondgang van het ANP. Wel wordt studenten gevraagd het reisadvies in de gaten te houden en eventueel op zoek te gaan naar alternatief vervoer.