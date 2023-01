United Airlines behoorde woensdag tot de stijgers op de aandelenbeurzen in New York. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij boekte afgelopen kwartaal flink meer winst dankzij het sterke herstel van de vraag naar tickets na de coronapandemie. Ook is het bedrijf optimistisch over de gang van zaken in het huidige kwartaal. Het aandeel werd beloond met een koerswinst van dik 1 procent.