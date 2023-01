Extreem koud winterweer heeft in Afghanistan in ruim een week aan zeventig mensen het leven gekost. Ook is er veel vee in de vrieskou omgekomen, naar schatting 70.000 dieren, berichtte het hoofd van de Afghaanse meteorologische dienst. Heel het bergachtige land lijdt onder de koude en die houdt nog zeker een week aan, aldus de zegsman.