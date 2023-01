Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vindt dat er snel meer oplossingen moeten komen voor vervuiling van onze leefomgeving door microplastics. Ook is „meer en gerichter” onderzoek nodig, vindt het instituut. Want over de effecten die de minuscule plasticdeeltjes op het milieu en onze gezondheid hebben, is nog veel onduidelijk.