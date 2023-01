Chiptoeleverancier ASMI heeft in het vierde kwartaal meer verkocht dan het bedrijf zelf had verwacht. Onder meer de situatie in de leveringsketen verbeterde waardoor ASMI meer opdrachten die al eerder waren binnengehaald kon uitvoeren en afleveren. Dat meldt het bedrijf uit Almere op basis van voorlopige cijfers. ASMI maakt eind februari de resultaten over het slotkwartaal van 2022 bekend.